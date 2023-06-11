استشهاد ضابطين إثنين وإصابات إثر تعرض داعشي في كركوك

العالم- العراق

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة ضمن قواطع المسؤولية والتي كبدت عناصر عصابات "داعش" الإرهابية خسائر كبيرة بالأرواح وقتل مجموعة كبيرة من قياداتها، تحاول هذه العصابات المنهزمة إثبات وجودها الذي لم ولن يعود من جديد بفضل الأجهزة العسكرية والامنية".

وأضافت الخلية، أن "عناصر داعش الإرهابية أقدمت بالساعة 2200 من يوم أمس السبت بالتعرض بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تابعة إلى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة من الجنود".

وتابعت، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وصل إلى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى، كما وصلت لجنة تحقيقة مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه"، موضحاً، أن "القيادات الأمنية والجهات المعنية عقدت اجتماعا لمعرفة تفاصيل هذا الحادث الغادر وجمع المعلومات للتوصل إلى العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الجبان".