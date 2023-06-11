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بين محمد الدرة ومحمد التميمي.. أكثر من ألفي طفل فلسطيني شهيد

بين محمد الدرة ومحمد التميمي.. أكثر من ألفي طفل فلسطيني شهيد
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

2302 شهيدا من الأطفال جلهم سقطوا في الحروب الصهيونية على غزة منذ 2008 أكثر من ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال 7 حروب صهيونية على قطاع غزة المحاصر.

گالری

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