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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نبض السوشيال
بين محمد الدرة ومحمد التميمي.. أكثر من ألفي طفل فلسطيني شهيد
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش
2302 شهيدا من الأطفال جلهم سقطوا في الحروب الصهيونية على غزة منذ 2008 أكثر من ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال 7 حروب صهيونية على قطاع غزة المحاصر.
گالری
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
قطاع غزة
طفل فلسطيني
محمد الدرة
محمد التميمي
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