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الرئيس العراقي لوزير الصحة الأردني: نشهد تطورا بالمجال الصحي

الرئيس العراقي لوزير الصحة الأردني: نشهد تطورا بالمجال الصحي
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، لوزير الصحة الأردني فراس إبراهيم إرشيد الهواري أن العراق يشهد تطوراً في المجال الصحي وبناء المستشفيات.

العالم- العراق

وأوضح بيان للرئاسة العراقية أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة في الأردن فراس إبراهيم إرشيد الهواري والوفد المرافق له، بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي.

وأشار رئيس جمهورية العراق، بحسب البيان، إلى "العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة"، مشددا على "ضرورة التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه العالم والتنسيق المشترك من أجل تطوير الواقع الصحي في البلدين".

وأكد أن "هناك تطورا في المجال الصحي وبناء المستشفيات في العراق ولدينا نماذج مميزة من المستشفيات في بعض المحافظات، كما يحظى الأطباء العراقيون بسمعة جيدة في دول العالم".

ولفت إلى أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف الصحة، ووضعت برنامجا طموحا يدعم الاهتمام والارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال بناء وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية".

من جانبه، أعرب وزير الصحة الأردني فراس إبراهيم إرشيد الهواري عن "سعادته لزيارة العراق ولقاء رئيس الجمهورية"، مؤكداً "التطلّع لتوطيد التعاون مع العراق في المجال الصحي والطبي وتقديم التسهيلات الكاملة وبما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية للشعبين العراقي والأردني".

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