الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حملة #يتطهرون رفضا لاستفزاز السفارة الأميركية بالمنامة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تتطرق هذه الحلقة من برنامج "نقطة تواصل"  إلى قضايا علق عليها النشطاء البحرينيون في منصات التواصل الاجتماعية على مدار أسبوع كامل.

العالم - نقطة تواصل

السفارة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة بعد إدارتها للتطبيع بين النظام البحريني وكيان العدو الصهيوني تعمل اليوم على استفزاز الشعب البحريني في دينه وثقافته ومبادئه وقيمه الإسلامية.

ففي دولة إسلامية يتمسك الشعب فيها بالدين الإسلامي تلجأ السفارة إلى استفزاز مشاعره.. وهذا الأسبوع تحديدا لجأت السفارة الأميركية في البحرين إلى رفع علم الانحراف الأخلاقي والشذوذ الجنسي.. وأكثر من ذلك عرضت عبر حسابها على تويتر تغريدة حول هذا الموضوع.. متحدية ومستفزة للدين الإسلامي.

وهذه التغريدة كان عليها تفاعل وتنديد شعبي غير طبيعي، لأنة استفزاز بما أنها موجودة في دولة إسلامية.. رفعت علم الانحراف الأخلاقي على سطح السفارة في العاصمة البحرينية المنامة، وكتبت عبر حسابها على تويتر.. فكان التنديد الشعبي بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في خطب علماء الدين

فجاء في خطبة جامع الزهراء أن رسالة السفارة الأميركية في البحرين للشعب المسلم في البحرين أن خالفوا قرآنكم.. داعية إلى المحاسبة الرسمية من قبل الجهات المختصة على هذا التجاوز وهذا التعدي، وكذلك سن قانون يجرم الدعوة على الشذوذ الجنسي والترويج له.

وكان هناك تنبيه شعبي كبير غير مسبوق في البحرين خاصة في هذا التوقيت حيث تلجأ السفارة الأميركية في البحرين إلى استفزاز الشعب البحريني بدينه وعقيدته وقيمه ومبادئه الإسلامية.. لذلك انطلقت حملة "يتطهرون" طوال هذا الشهر رفضا للسياسة الأميركية ورفضا للدور الأميركي المشبوه والمريب.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

منظمة حقوقية تحمل المنامة مسؤولية تدهور صحة الناشط السنكيس

آية الله عيسى قاسم: 'البحرين ليست أميركا ولا 'إسرائيل' اللقيطة 'المؤقتة'

أسرى البحرين في سجن جو المركزي يحيون ذكرى رحيل الإمام الخميني​​​​​​​(ره)

الشيخ عيسى قاسم يردّ على إعدام شابّين بحرينيين في السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"كتيبة طولكرم" تدعو لوقفة غضب احتجاجا على تصرفات أمن السلطة

قائد طيران الجيش الايراني: سنرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان

وزير الشؤون الاجتماعية السوري يبحث مع ممثل "اليونيسف" المشاريع المشتركة

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن إشاعة الجريمة بالداخل المحتل

أمير عبد اللهيان يستقبل القنصل الايراني في شنغهاي