حملة #يتطهرون رفضا لاستفزاز السفارة الأميركية بالمنامة

العالم - نقطة تواصل

السفارة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة بعد إدارتها للتطبيع بين النظام البحريني وكيان العدو الصهيوني تعمل اليوم على استفزاز الشعب البحريني في دينه وثقافته ومبادئه وقيمه الإسلامية.

ففي دولة إسلامية يتمسك الشعب فيها بالدين الإسلامي تلجأ السفارة إلى استفزاز مشاعره.. وهذا الأسبوع تحديدا لجأت السفارة الأميركية في البحرين إلى رفع علم الانحراف الأخلاقي والشذوذ الجنسي.. وأكثر من ذلك عرضت عبر حسابها على تويتر تغريدة حول هذا الموضوع.. متحدية ومستفزة للدين الإسلامي.

وهذه التغريدة كان عليها تفاعل وتنديد شعبي غير طبيعي، لأنة استفزاز بما أنها موجودة في دولة إسلامية.. رفعت علم الانحراف الأخلاقي على سطح السفارة في العاصمة البحرينية المنامة، وكتبت عبر حسابها على تويتر.. فكان التنديد الشعبي بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في خطب علماء الدين

فجاء في خطبة جامع الزهراء أن رسالة السفارة الأميركية في البحرين للشعب المسلم في البحرين أن خالفوا قرآنكم.. داعية إلى المحاسبة الرسمية من قبل الجهات المختصة على هذا التجاوز وهذا التعدي، وكذلك سن قانون يجرم الدعوة على الشذوذ الجنسي والترويج له.

وكان هناك تنبيه شعبي كبير غير مسبوق في البحرين خاصة في هذا التوقيت حيث تلجأ السفارة الأميركية في البحرين إلى استفزاز الشعب البحريني بدينه وعقيدته وقيمه ومبادئه الإسلامية.. لذلك انطلقت حملة "يتطهرون" طوال هذا الشهر رفضا للسياسة الأميركية ورفضا للدور الأميركي المشبوه والمريب.

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