الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على سفينة عسكرية روسية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن القوات الأوكرانية قامت في حوالي الساعة 10:30ت,غ، بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية تصدت للهجوم وتمكنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول، كما أحبطت محاولة لنقل القوات الأوكرانية الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو، وقضت على مجموعة تخريب واستطلاع.

وأضاف البيان أن السفينة الروسية كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

وأوضح مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) سيرغي زيبينسكي قوله: إن "مدافع المجموعة قضت في محور كوبيانسك على مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة أولشاني، وأحبطت محاولة نقل القوات الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو”.