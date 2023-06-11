الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على سفينة عسكرية روسية

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على سفينة عسكرية روسية
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير زوارق أوكرانية مسيرة كانت تستهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، والقضاء على مجموعة تخريب واستطلاع كانت تحاول نقل القوات الأوكرانية الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن القوات الأوكرانية قامت في حوالي الساعة 10:30ت,غ، بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية تصدت للهجوم وتمكنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول، كما أحبطت محاولة لنقل القوات الأوكرانية الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو، وقضت على مجموعة تخريب واستطلاع.

وأضاف البيان أن السفينة الروسية كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

وأوضح مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) سيرغي زيبينسكي قوله: إن "مدافع المجموعة قضت في محور كوبيانسك على مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة أولشاني، وأحبطت محاولة نقل القوات الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو”.

روابط ذات صلة

زيلنسكي: الهجوم المضاد على القوات الروسية قائم بالفعل

تطورات حرب أوكرانيا والقرار الأميركي بإطالتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النووي الإيراني...منجزات وتطور وموقف مسؤول

شبان لبنانيون يحطمون زجاج آلية صهيونية في كفرشوبا

تزايد الانقسامات في بريطانيا.. المعارضة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة بعد قضية "جونسون" ونواب البرلمان!

حزب الله أحيا الذكرى 34 لرحيل الإمام الخميني شمال لبنان

بالفيديو.. قائد الثورة: ذريعة الأسلحة النووية هي مجرد كذبة اختلقها الأعداء

المنظمات العربية.. التأثير والدور.. الحلقة الثانية