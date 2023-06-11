الولايات المتحدة تعتزم تجديد عضويتها في منظمة "اليونيسكو"

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ووفقا له، فإن الإخطار تم على انفراد. وبالتالي، يشير موقع "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استعادة مكانتها كدولة عضو في اليونيسكو بعد ما يقرب من ست سنوات من إعلان الرئيس السابق للبيت الأبيض دونالد ترامب، إنهاء العمل بها.

ووفقا لـ "أكسيوس"، سلم نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد ريتشارد فيرما، خطابا إلى المدير التنفيذي للمنظمة أودري أزولاي في 8 يونيو، يحدد فيه خطة لإعادة الولايات المتحدة إلى اليونيسكو.

وتم الاتفاق على الخطة نتيجة لمفاوضات مطولة بين وزارة الخارجية وممثلي المنظمة، من بين أمور أخرى، تحتوي على جدول زمني لسداد ديون الولايات المتحدة.

وفي بداية هذا العام، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن البلاد لديها نية للعودة إلى اليونسكو. وأشار إلى أن العديد من الدول وجهت اللوم لواشنطن لأنها لم تأخذ مثل هذه المنظمات على محمل الجد. وأضاف بلينكن، لهذا السبب، بعد استعادة عضويتها، تعتزم الولايات المتحدة دفع المستحقات في موعدها.