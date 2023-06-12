برلمان العراق يصوت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، فإن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025).

وفي وقت سابق من يوم امس الاأحد، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 229 نائباً، حيث استأنف المجلس التصويت لاستكمال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025).

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب صوت على المواد (16، 17، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50 من مشروع قانون الموازنة".

وأضاف البيان أن المجلس صوت كذلك على المواد (50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68".

ولفت البيان الى أنه "تم التصويت على مادة موازنة مجلس النواب بالمجمل وعلى مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة (موازنة السلطة القضائية) ورفض استحداث دراسات عليا في الكليات الاهلية".