العالم-الامیرکیتان

وتنتهي ولاية ستولتنبرغ، الذي يقود "الناتو" منذ عام 2014، في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وتحتدم المنافسة لاختيار خليفته، مع اجتماع قادة التحالف المؤلف من 31 عضواً، الشهر المقبل، لحضور قمتهم السنوية في فيلنيوس الليتوانية.

وطرح وزير الدفاع البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، اسم وزير دفاعه بن والاس مباشرة على بايدن كخليفة محتمل لستولتنبرغ، كما التقى الرئيس الأميركي رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، التي طُرح اسمها لتصبح أول امرأة تقود "الناتو".

ووصف بايدن، في مؤتمر صحافي مشترك مع سوناك، والاس بأنه "مؤهل للغاية"، لكنه قال إن المشاورات بين قادة "الناتو" لتحقيق إجماع حول الاسم الذي سيحلّ محل ستولتنبرغ ما زالت مستمرة.

أمّا فريدريكسن، فسعت للتقليل من شأن ترشيحها بعدما التقت بايدن الأسبوع الماضي، ورفضت الإفصاح عما إذا كانت قد ناقشت معه الوظيفة الشاغرة، وقالت للصحافيين إنها لا تريد أن تذهب "أبعد من ذلك في هذه التكهنات حول الناتو"، وفق "أسوشييتد برس".

وتحدث مسؤول حكومي بريطاني لـ"أسوشييتد برس"، شرط عدم الكشف عن هويته، قبل زيارة سوناك إلى واشنطن، قائلاً إن الأخير يريد التأكد من أن الأمين العام الجديد للحلف سيواصل عمل ستولتنبرغ الجيد في تحديث الحلف، مع تفهمه أهمية الإنفاق الدفاعي في هذا الوقت الحرج.

ويجري الرئيس الأميركي مفاوضات دبلوماسية قبل قمة التحالف الدفاعي الغربي، التي ستعقد الشهر المقبل في فيلنيوس (ليتوانيا) ويريد الغربيون توجيه رسالة قوية خلالها بشأن أوكرانيا.