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المقداد يطلع على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية بالرياض

المقداد يطلع على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية بالرياض
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

في إطار زيارته إلى المملكة العربية السعودية؛ اطلع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق له على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية في العاصمة الرياض لإعادة افتتاحها. 

العالم - سوريا

زافاد مراسل قناة العالم الزميل حسام زيدان، ان وزارة الخارجية والمغتربين السورية قالت في تغريدة لها على تويتر اليوم “إن الوزير المقداد والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصةً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن”.

ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

ويشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس على مستوى الخبراء.

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المقداد يطلع على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية بالرياض

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