الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بوريل يتوقع بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

بوريل يتوقع بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

توقع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تبدأ مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في شهر نوفمبر 2024.

العالم _ أوروبا

وقال بوريل في حديث لإذاعة Ondacero الإسبانية "أتوقع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولا ينبغي لنا انتظار بدء محادثات سلام بين موسكو وكييف قبل ذلك".

وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات حول وجود اتصالات دبلوماسية بين الكرملين والحكومة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، رفض كييف القاطع إجراء مفاوضات سلام مع موسكو، انطلاقا من مبادرات السلام البرازيلية والإندونيسية والإفريقية، وأنهم سيتفاوضون بناء على "صيغة السلام الأوكرانية" فقط.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن موسكو أفادت مرارا باستعدادها للتفاوض مع كييف، إلا أن الحكومة الأوكرانية فرضت على روسيا حظرا على المستوى التشريعي.

روابط ذات صلة

بيسكوف: رعاة نظام كييف لا يسمحون ببدء أي مفاوضات مع روسيا

روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على إحدى سفنها في البحر الأسود

وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان باتصال هاتفي التعاون في مجال الطاقة

بوتين بصدد نشر اسلحة نووية في بيلاروس في تموز/يوليو المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوريل يتوقع بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

تحذيرات عاجلة للمصريين لیوم الثلاثاء

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده على الحدود المصرية

مكتب رئيس الوزراء العراقي.. العراق ومصر يوقعان مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية

تشييد مبنى دائمي لموكب مسجد جمكران المقدس بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة

بشار الأسد يستقبل مساعد وزير الخارجية الإيرانية..وهذا ما دار بينهما