بوريل يتوقع بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا التوقيت

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وقال بوريل في حديث لإذاعة Ondacero الإسبانية "أتوقع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولا ينبغي لنا انتظار بدء محادثات سلام بين موسكو وكييف قبل ذلك".

وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات حول وجود اتصالات دبلوماسية بين الكرملين والحكومة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، رفض كييف القاطع إجراء مفاوضات سلام مع موسكو، انطلاقا من مبادرات السلام البرازيلية والإندونيسية والإفريقية، وأنهم سيتفاوضون بناء على "صيغة السلام الأوكرانية" فقط.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن موسكو أفادت مرارا باستعدادها للتفاوض مع كييف، إلا أن الحكومة الأوكرانية فرضت على روسيا حظرا على المستوى التشريعي.