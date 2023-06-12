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المقداد وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

المقداد وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

نقل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحيات السيد الرئيس السوري بشار الأسد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ولي العهد محمد بن سلمان.

العالم-سوريا

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير المقداد والوفد المرافق إلى السعودية لحضور الاجتماع الوزاري الثاني للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية مع دول جزر الباسيفيك.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في مختلف القضايا.

وأكد المقداد خلال اللقاء أن متانة العلاقات السورية السعودية تعطينا أملاً كبيراً بالمستقبل وبدور الأمة العربية على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

بدوره أكد الوزير ابن فرحان أهمية عودة سورية لممارسة دورها العربي والإقليمي ومشاركتها في هذا الاجتماع الوزاري مع دول الباسيفيك.

حضر اللقاء السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية والوزير المستشار جمال نجيب مدير مكتب الوزير والسكرتير الثالث يزن الحكيم من مكتب الوزير.

وكان الوزير المقداد أجرى عدة لقاءات مع رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك شرح خلالها آخر التطورات الإقليمية والدولية والموقف السوري حولها.

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المقداد وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

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