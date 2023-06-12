الاعتقالات تتواصل في البحرين… 3 شبّان خلال يومين

العالم – البحرين

فقد ذكرت شبكة رصد المداهمات في تقرير لها أنّ قوّات النظام اعتقلت يوم الجمعة 9 يونيو/ حزيران 2023 «الشاب يوسف غالب» وهو من بلدة عالي بعد حملة اقتحامات في كرزكان.

ومساء السبت 10 يونيو/ حزيران اعتقلت هذه القوات نجل الشيخ حسن علي رضي «الفتى محمد»، ونقلته إلى مبنى التحقيقات الجنائيّة سيئ الصيت، قبل أن ينقل لاحقًا إلى سجن الحوض الجاف، حيث أمرت النيابة البحرينية بسجنه لسبعة أيّام على ذمّة التحقيق.

كذلك اعتقل النظام «الشاب حسن عبد علي» من منطقة سماهيج وأوقفه أسبوعًا على ذمّة التحقيق.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت يُفرَج عن عدد قليل من المعتقلين الذين كادوا ينهون أصلًا مدّة محكوميّتهم حيث سيقضون ما بقي منها ضمن ما يسمّى «العقوبات البديلة» في «السجون المفتوحة».

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد صرح بان العقوبات البديل «ظلمًا بديلًا» فهي خروج للسجين من السجن فيه ذلّ أكبر له، وأصل هذه «العقوبات البديلة» – ثقُلَت هذه العقوبات أو خفّت – أنّها ظلمٌ بديلٌ عن ظلم، واستمرارٌ في سلْب الحقّ، وتَعدٍّ على حرية المواطن وكرامته؛ لأنّها عقوبة لمظلومٍ من ظالم.