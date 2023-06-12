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مصادرة 480 ألف حبة مهربة في جمرك ميناء جدة السعودي

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي بالسعودية من إحباط محاولة تهريب 480 ألف حبة خاضعة للرقابة الطبية، بعد العثور عليها مخبأة بإرسالية وردت للمملكة عبر الميناء.

العالم _ السعودية

وبينت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن "أقمشة"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية، لافتة إلى أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

وحثت الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني والرقم الدولي، مؤكدة أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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مصادرة 480 ألف حبة مهربة في جمرك ميناء جدة السعودي

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