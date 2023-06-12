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ترامب يصل فلوريدا للمثول أمام المحكمة غدا الثلاثاء

ترامب يصل فلوريدا للمثول أمام المحكمة غدا الثلاثاء
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى فلوريدا، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الثلاثاء الـ 13 من يونيو.

العالم-الامريكيتان

وعرضت قنوات تلفزيونية محلية على غرار "سي إن إن" و"فوكس نيوز"، بثا مباشرا لهبوط طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشخصية والتي تحمل اسمه في مطار المدينة.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 400 عام من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

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