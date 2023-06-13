مادورو يمنح رئيسي وسام الاستحقاق الوطني الفنزويلي

العالم - ايران

وفي هذه المراسم التي جرت الاثنين في كاراكاس ، منح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسام الاستحقاق الوطني الفنزويلي من الدرجة الاولى (وسام المحررين) لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل رسميًا الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي ، الذي يزور فنزويلا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى ، عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي) في القصر الرئاسي لهذا البلد المعروف باسم ميرا فلوريس.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ظهر الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى.

وبعد وصوله إلى فنزويلا ، زار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، قبر "سيمون بوليفار" زعيم ثورات التحرر بأمريكا اللاتينية ، واشاد بنضالاته ضد الاستعمار ووضع على قبره إكليلا من الزهور.

كما وقع رئيس الجمهورية على سجل الذكريات لهذا الزعيم الاميركي اللاتيني.

الى ذلك سيلتقي الرئيس الايراني خلال زيارته لكاراكاس مع رئيس ورؤساء لجان المجلس الوطني الفنزويلي ويعقد اجتماعا مع النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيران وفنزويلا.

وتعد "نيكاراغوا" و "كوبا" المحطتين التاليتين للزيارة الرسمية للرئيس الايراني إلى أمريكا اللاتينية.

ويرافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة وزراء "الدفاع" و"الخارجية" و"النفط" و"الثقافة والإرشاد الإسلامي" و"الصحة والعلاج".