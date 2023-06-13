شاهد.. الحرب في السودان توقف آلاف الشاحنات

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لم يكن سائق الشاحنة جلال ورفقاؤه يتوقعون التوقف عن عملهم لقرابة الشهرين بسبب الحرب الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات

دارفور، فالوصول الي تلك الولايات اصبح من الصعوبة بمكان خاصة من الناحية الامنية. الان لا عمل للسائق جلال سوي تنظيف شاحنته بين

بين الفينة والاخری وهو عمل كان يقوم به مساعده الذي غادر الي ولاية كسلا شرقي السودان عله يجد عملًا هناك.

آلاف الشاحنات كانت تخرج عبر هذا الطريق الرئيس ببورتسودان الی ولاية الخرطوم وولايات دارفور لكنها الان قابعة في مركز الشاحنات ومعظمها فارغة من البضائع الا القليل منها والتي تذهب الی ولايات آمنة لكنها ليست بثقل ولاية الخرطوم.

ولاية البحر الاحمر لا تعاني شحا في الوقود لكنها الان شبه متوقفة لعدم الحاجة اليه بسبب توقفها علی أمل ايجاد مسارات امنة لايصال المساعدات الإنسانية عبر ممرات امنة خاصة في تلك المدن التي تضررت من الحرب.

توقفت المعينات الغذائية والانسانية الی ولاية الخرطوم وولايات دارفور بسبب الحرب الدائرة والمستمرة حتی هذه اللحظة. ايضاً الشاحنات توقفت تماماً لصعوبة الوصول الی هذه الولايات والسبب بالطبع، الحرب.