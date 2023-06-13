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الشيخ خالد الملا: إيران فتحت أبوابها للعراق خلال حرب 'داعش' عندما أغلقت كل الدول أبوابها

الشيخ خالد الملا: إيران فتحت أبوابها للعراق خلال حرب 'داعش' عندما أغلقت كل الدول أبوابها
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس رابطة علماء العراق الشيخ خالد الملا أن “إيران فتحت أبوابها للعراق خلال حرب داعش في وقت أغلقت كل الدول أبوابها”.

العالم - العراق

وقدم رئيس رابطة علماء العراق الشيخ خالد الملا، التهنئة إلى أبطال الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسه، فيما شدد على أن فتوى الجهاد حولت مطر داعش إلى غيث من الخير تمثل بالحشد الشعبي.

وقال الملا في كلمة القاها حلال احتفالية البرلمان بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي في مبنى مجلس النواب، اليوم الاثنين، " إن فتوى الجهاد حولت مطر داعش إلى غيث من الخير تمثل بالحشد الشعبي"، مبيناً أنه "لو استمرت غيمة داعش بالمسير لما بقي البرلمان والعراق".

وأضاف أن "فتوى الجهاد وحدت العراقيين في ساحات القتال لإيقاف داعش الإرهابي".

وتابع الملا: "نستغرب تصريحات من يقول إن العراقيين فقط هم من حاربوا داعش الإرهابي"، مؤكداً أن "إيران فتحت أبوابها للعراق خلال حرب داعش في وقت أغلقت كل الدول أبوابها".

وأوضح ان "المستشارين الإيرانيين كان لهم دور كبير في تحقيق النصر على داعش الإرهابي".

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الفياض: الحشد الشعبي يمثل إرادة الشعب العراقي

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