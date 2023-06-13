العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم

العالم - ايران

وقال العميد شيرازي ، في ملتقى تبيين خطابات قائد الثورة عقد بجامعة الشهيد ستاري الجوية: ان جامعة الشهيد ستاري هي مؤسسة الإجراءات المدروسة والاكتفاء الذاتي ، وإذا كانت إجراءات القائد العام للقوات المسلحة محل اهتمامنا بهذه الجامعة فسيتم تحديد تقدم البلاد.

واضاف: ان مراسم 8 شباط /فبراير (مراسم بيعة افراد القوة الجوية مع قائد الثورة) هي فرص مناسبة جدا، والقائد يؤكد كل عام أن هذه المراسم يجب أن تقام في وقتها، وقال إنه في 8 شباط/فبراير كانت طليعة 11 شباط/فبراير (1979 عام انتصار الثورة الاسلامية)، لكننا لم نعر اهتمامًا كبيرًا لهذه المسألة.

وقال رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة: كان اعتماد الطاغوت كله على الجيش ، وعندما التقى سلاح الجو بالإمام الخميني انكسرت قوة الطاغوت، كان هذا اللقاء عملاً ثوريًا، كل عام ، 8 شباط/فبراير هو بداية حركة 11 شباط/فبراير أخرى.

وتطرق العميد شيرازي إلى إجراءات قائد الثورة، وقال: إن إجراءات قائد الثورة شاملة وعميقة وموثقة وقائمة على الأسس وعلينا فهمها وتنفيذها،. ومن ناحية أخرى لا يذكر سماحته هذه الامور إذا لم يكن هناك سياق لتنفيذ الاجراءات، ويشدد على أنه في كل عمل ، يجب رؤية جميع الجوانب ويؤكد أن العمل يجب أن يتم في الوقت المحدد.

وتابع رئيس المكتب العسكري لقائد الثورة: بعد انتصار الثورة الإسلامية بدأنا الاكتفاء الذاتي وبدأ هذا العمل بسلاح الجو، لقد جعلنا الاكتفاء الذاتي والتوطين نصل إلى قوة الردع ليس فقط في المنطقة وانما في العالم أيضا.

ومضى قائلا: إن مطلب قائد الثورة هو التركيز على قدراتنا وإمكانياتنا اليوم، واعتماد على القوى البشرية ويجب أن يصبح جنودنا في الجيش مثل الشهيد ستاري، هذا الأمر المهم يمكن تحقيقه، بالطبع ، يؤكد القائد العام للقوات المسلحة كذلك على التعرف على قدرات الجنود المكلفين وتوقعات سماحته ممكنة ايضا.

واختتم العميد شيرازي قائلا: يجب أن يتسارع معدل النمو العلمي في البلاد أيضًا، كما يحاول العدو منع إيران من الانتصار، وكلما نجحنا زاد خيبة أمل العدو.