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مجلس الشورى الاسلامي يمنح الثقة لوزير الصناعة

مجلس الشورى الاسلامي يمنح الثقة لوزير الصناعة
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

منح مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء الثقة لـ " عباس علي آبادي" كوزیر للصناعة والمناجم والتجارة الذي رشحه رئيس الجمهورية آية الله السيد " ابراهيم رئيسي " لتسنم هذا المنصب.

العالم - ايران

وحصل علي آبادي خلال عملية التصويت على 187 صوتا موافقا و 58 صوتا معارضا وامتنع 8 عن التصويت من إجمالي عدد الأصوات البالغ 255 صوتا.

وناقش اعضاء مجلس الشورى الإسلامي قبل عملية التصويت خطط ومؤهلات عباس علي آبادي لتولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

يذكر ان عباس علي آبادي حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة "الخواجه نصير الدين الطوسي" للتكنولوجيا وشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة "مبنا" الصناعية لأكثر من 15 عاماً.

وحضر جلسة التصويت لصالح الوزير المقترح كل من النائب الاول لرئيس الجمهورية " محمد مخبر " ورئيس مكتب الجمهورية "غلام حسين اسماعيلي" و رئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد اسلامي ووزير الطاقة " علي اكبر محرابيان ".

يذكر أن مجلس الشورى الاسلامي حجب الثقة عن وزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق رضا فاطمي أمين في 30 نيسان /ابريل الماضي بأغلبية 162 صوتا معارضا له مقابل 102 صوت موافق.

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