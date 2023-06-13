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عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا..

انطلاق القافلة الأولى للفلسطينيين 'حجاج بيت الله الحرام'

انطلاق القافلة الأولى للفلسطينيين 'حجاج بيت الله الحرام'
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، القافلة الأولى من قوافل حجاج بيت الله الحرام، عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا.

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان كلا من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، شاركوا في استقبال وفود الحجاج في مدينة محمود عباس للحج والعمرة، الذين أكدوا أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة، وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج وتقديم الخدمات لهم.

كما كان في استقبال الحجاج عدد من مسؤولي اللجان الفلسطينية المخصصة لإرشاد الحجاج، وفرق طبية، وكشفية، وغيرها من اللجان، بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين.

ويتواصل منذ ساعات الصباح توافد حجاج المحافظات الشمالية، حيث سيغادر 2100 حاج حتى مساء اليوم الثلاثاء بواقع 42 حافلة، فيما سيغادر يوم غد الأربعاء 1800 حاج بواقع 36 حافلة.

ويعمل معبر الكرامة اليوم وغدا الأربعاء 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين، لتسهيل وصول الحجاج وتوفير جميع الخدمات المناسبة لهم.

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عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا.. انطلاق القافلة الأولى للفلسطينيين 'حجاج بيت الله الحرام'

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