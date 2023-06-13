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ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرق إيران

ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرق إيران
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية العميد "دوست علي جليليان" ضبط طن و 655 كغ من المخدرات واعتقال سبعة من تجار الموت بهذه المحافظة جنوب شرق البلاد.

العالم - إيران

وأعلن العميد جليليان في تصریح إعلامي اليوم الثلاثاء أن: قوي الأمن الداخلي في مدن إيرانشهر وخاش وزابل وهيرمند وسراوان تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي على المنطقة من الإطلاع على نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد.

وأضاف: في هذا الصدد ومن خلال القيام بإجراءات استخباراتية مكثفة، تم تحديد مسارات مرور المتاجرين ونسق ضباط شرطة مكافحة المخدرات في المحافظات والمدن المذكورة وفي الوقت نفسه وضع المناطق المرغوبة تحت سيطرتهم ومراقبتهم في شكل عدة فرق تغطية وتشغيلية وتمكنوا من تحديد الحمولة المقصودة.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوجستان: بعد النزاع المسلح بين الشرطة والمهربين، تم إلقاء القبض على سبعة مهربين وأثناء تفتيش سياراتهم، تم ضبط طن و 655 كيلوغرام أفيون و7 سيارات.

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