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بوتين وتصريح له حول العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

بوتين وتصريح له حول العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء،بأن الغرب يسعى لتقسيم روسيا ويستخدم أوكرانيا لتحقيق أهدافه.

العالم - روسيا

جاء ذلك خلال لقاء بوتين بالمراسلين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، حيث تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى مع القادة العسكريين العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وقال بوتين:"إن الغرب يستخدم أوكرانيا لزعزعة الأوضاع في روسيا سعياَ لتقسيم روسيا ولكننا نعمل على تعزيز حدودنا بشكل جيد، غير أن إمكانية قصف أراضينا من قبل الجانب الأوكراني تبقى قائمة و إذا استمرت الهجمات سنفكّر في إيجاد منطقة عازلة داخل أوكرانيا".

هذا وأكد الرئيس الروسي في قوله: "إن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعية أساسية ثابتة، إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن.

وأوضح:"الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الجاري ويجري من محاور مختلفة وخسائرنا عشر خسائر الطرف المهاجم، ملفتاً الى أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة".

وأشار بوتين،" أن العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد وأنه فقد نحو 30% من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الدول الغربية".

وأضاف:"وفقا للتقديرات فإن خسائر القوات الأوكرانية من المعدات التي تسلمتها من الخارج تتراوح بين 25 و30 %".

وتحدث بوتين عن تخريب سد نوفا كاخوفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لــ"السد" بصواريخ هايمارس مؤكدا على أنه لا مصلحة لروسيا في مأساة محطة كاخوفكا نظرا لعواقبها على المناطق الروسية الجديدة.

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