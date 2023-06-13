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وزير اتصالات إيران: لدينا نموذجنا الخاص لتنمية الإنترنت

وزير اتصالات إيران: لدينا نموذجنا الخاص لتنمية الإنترنت
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاتصالات الإيراني إن لدى إيران نموذج تطوير الإنترنت الخاص بها، إلى جانب بحثها عن التعاون والتآزر مع جميع البلدان بما في ذلك الصين.

وأفادت العلاقات العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، قال عيسى زارع بور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: في الصين أنجزوا نموذجاً خاصاً ولديهم منصاتهم الخاصة بهم، ونحن أيضاً لدينا نموذج التنمية الخاص بنا، وبالطبع نبحث كذلك عن التعاون والتآزر مع جميع البلدان، بما في ذلك الصين.

وأضاف: الصين من الدول الرائدة في مجال تطوير الجيلين الخامس والسادس للهواتف المحمولة، والتقنية لا تقتصر على الغرب فقط، وسنستخدم إمكانيات هذا البلد(الصين) لتطوير البنية التحتية للاتصالات في بلادنا.

وقال زارع بور أيضا: بفضل جهود نخبة من الشباب في البلاد، تم توفير المنصات اللازمة للناس للتفاعل مع بعضهم البعض، وتلقديم خدمات متنوعة عبر الإنترنت.

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