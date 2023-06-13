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نقابة صحفيي السودان تصدر 'بياناً عاجلاً'بشان الأوضاع الأمنية في البلاد

نقابة صحفيي السودان تصدر 'بياناً عاجلاً'بشان الأوضاع الأمنية في البلاد
الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت نقابة الصحفيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، في بيان لها إن قصفا مدفعيا يهدد سلامة الصحفيين السودانيين في الخرطوم.

العالم - السودان

وأضافت النقابة: "يتعرض محيط المبنى الذي تقع فيه مكاتب قنوات الجزيرة والعربية والعربي والشرق، الذي يقع بشارع الستين شرقي الخرطوم، إلى قصف مدفعي منذ أمس الاثنين، ما يهدد سلامة وأمن الصحفيين الموجودين في المبنى، ويشكل خطرا على حياتهم".

وأكدت أن القصف "تسبب بمقتل عدد من الأشخاص تصادف وجودهم على بعد أمتار من المبنى، حيث اشتدت وتيرة المعارك خلال اليومين الماضيين في محيط المبنى وما حوله".

ودان البيان "بأشد العبارات تعرض المناطق والمنشآت المدنية للقصف، محملا طرفي الصراع مسؤولية حماية الصحفيين والصحفيات، مطالبة بعدم التعرض لهم"، كما ذكرت النقابة "بضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، انتقلت المكاتب الإعلامية لعدد من القنوات من مقراتها في وسط الخرطوم، إلى موقعها الحالي، بسبب اشتداد الحرب بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.

وأصبح من الصعوبة ممارسة الصحفيين العاملين في هذه القنوات لوظيفتهم، وسط الغارات الجوية، والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، والذي طال عددا من هذه المكاتب.

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