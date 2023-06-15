صنعاء: تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج من مطار صنعاء

العالم - خاص بالعالم

حيث اكد انطلاق رحلات جوية لنقل الحجاج من مطار صنعاء الى السعودية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود بذلتها صنعاء من اجل تسهيل الطريق على الحجاج اليمنيين.

هذا وكان مطار صنعاء الذي يخضع لقيود من قبل التحالف بقيادة السعودية قد شهد العام الماضي اعادة تشغيل ثلاث رحلات اسبوعية الى الاردن، بعد توقف دام اكثر من سبع سنوات جراء الحصار الذي يفرضه تحالف على اليمن.

اعادة الرحلات بين صنعاء والرياض اعتبره العديد من المراقبين بانه خطوة جيدة وقفزة الى الامام في اطار تطبيع الامور بين صنعاء والرياض والدفع بعملية السلام التي تمر بعراقيل الى الامام وتاتي هذه الخطوة بعد انقطاع للرحلات الجوية بين صنعاء والرياض لاكثر من ثمان سنوات.

هذا بينما يرى سياسيون يمنيون ان الرحلات المذكورة فقط مرتبطة بموسم الحج وان مطار صنعاء لايزال يخضع لقيود كبيرة من قبل التحالف السعودية.

مشددين ان الوعود التي اعلن عنها التحالف بشان فتح وجهات متعددة للسفر الى مطار صنعاء لم تنفذ وان الحصار لايزال قائما مضيفة ان أن مسار السلام في اليمن يمر بجمود في ظل تدخلات أمريكية لإعاقته.

وكشف مدير مطار صنعاء الدولي في تصريحات سابقه عن فارق مهول بين حركة مطار صنعاء الدولي خلال سنوات الحرب الثمانية.

حيث قال ان الحركة لا تساوي حركة عمل المطار خلال شهرين في الوضع الطبيعي له مضيفا ان هذه الحصائيات، تشير الى حجم الضرر الذي يتعرض له اليمنيون نتيجة للحصار المفروض على بلادهم.

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