الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره النيكاراغوي

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره النيكاراغوي
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

 استقبل رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل اورتيغا رسميا الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في ساحة الحرية بالعاصمة "ماناغوا".

العالم - ايران

ورحب رئيس نيكاراغوا بالسيد إبراهيم رئيسي ، الذي وصل مساء الثلاثاء الى نيكاراغوا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي حفل الاستقبال الذي أقيم في ساحة الحرية في ماناغوا ، حضر رؤساء السلطات الثلاث وشارك ايضا حشد جماهيري للترحيب بالرئيس الايراني والوفد المرافق له.

وسيلقي الرئيسان رئيسي وأورتيغا كلمة أمام الحشد الجماهيري.

وبعد مراسم الاستقبال ستُعقد المحادثات الخاصة بين الرئيسين ومن ثم تجري بحضورهما محادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى.

وكان الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي قد وصل الثلاثاء إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا في ختام زيارته لفنزويلا في اطار جولة على اميركا اللاتينية تشمل كوبا ايضا.

وتاتي زيارة الرئيس آية الله رئيسي ، لنيكاراغوا بدعوة رسمية من الرئيس دانييل أورتيغا.

وخلال زيارته إلى كاراكاس التي استغرقت يومين، التقى الرئيس الإيراني نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومن ثم جرت بحضورهما محادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى وفي ختامها تم توقيع 19 وثيقة تعاون مهمة بين البلدين.

والتقى الرئيس الايراني كذلك رئيس البرلمان ومجموعة من رؤساء اللجان البرلمانية، وقام بزيارة لمعرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية ، وشارك في حفل استئناف خط إنتاج شركتين إيرانيتين كبيرتين للسيارات والجرارات والقى كلمة في حشد من الشباب والنخب الفنزويليين.

وكان آية الله رئيسي قد بدا يوم الاثنين جولة الى اميركا اللاتينية تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.

روابط ذات صلة

رئيسي يتوجه الى نيكاراغوا في ختام زيارته لفنزويلا

رئيسي: نقف إلى جانب الشعوب التي تتعرض للحظر والعقوبات +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برنامج مع الحدث.. حادث المروحية الامريكية واستنساخ الصحوات في سوريا

مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره النيكاراغوي

الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد

نيجيريا.. مصرع أكثر من مئة شخص جراء غرق قارب في نهر

الخزانة الأمريكية تقر بتوجه الدول نحو 'استبدال الدولار'