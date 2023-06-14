الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٨:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الايراني: الأمن مستتب على حدود محافظة كردستان

الجيش الايراني: الأمن مستتب على حدود محافظة كردستان
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري لدى تفقده المناطق الحدودية لمحافظة كردستان (غرب) ان هذه القوات تهتم باستمرار بعملية مسح حدود البلاد .

العالم - ايران

واضاف العميد حيدري في تصريح له على هامش مراسم تكريم قوات الفوج 228 (للقوات البرية للجيش) في مدينة سقز، بأن الأمن مستتب بالكامل في المناطق الحدودية لمحافظة كردستان ورصد الحدود يتم لحظة بلحظة وان القوات البرية للجيش تتعاون مع باقي القوى العسكرية والامنية في عملية رصد الحدود.

وتابع العميد حيدري ان سيطرة استخباراتية جيدة ومناسبة تعم هذه المناطق الحدودية لمحافظة كردستان.

وذكر العميد حيدري ان سبب زيارته لمدينة سقز هو تكريم قوات الفوج 228 والذي ينتشر على حدود محافظة كردستان منذ 3 سنوات وقام باداء المهام الموكلة اليه بنجاح.

روابط ذات صلة

قائد حرس الحدود الايرانية: سنرصد حدود البلاد بأحدث المعدات المتطورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باختصار.. جولة الرئيس الايراني إستراتيجية بامتياز..

الرئيس العراقي يدعو الى توفير كل الدعم التسليحي للحشد الشعبي

قتيلان في إطلاق نار بميدان رماية للجيش الياباني

السوداني: فتوى الجهاد الكفائي كانت ثمارها تحرير العراق من داعش

رفع جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني

رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا