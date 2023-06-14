السوداني: فتوى الجهاد الكفائي كانت ثمارها تحرير العراق من داعش

العالم-العراق

وقال السوداني خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، ان "فتوى الجهاد الكفائي كانت ثمارها تحرير العراق من عصابات داعش"، مبينا ان "النصر تحقق في الوحدة الوطنية".

واوضح، ان "التحديات الامنية اصبحت من الماضي"، مشيرا الى ان "الجيش سور الذي احتمى به الوطن والحشد الشعبي الساند ولا يمكن التفريط بالحشد الشعبي وهو يخضع لاشراف القائد العام للقوات المسلحة".

ولفت، الى ان "الحكومة تعمل على وضع قانون يضمن لأبناء الحشد الشعبي تقاعداً كريماً وانشاء معسكرات خاصة للحشد خارج المدن"، مؤكدا ان "الحكومة تضع انصاف اسر الشهداء وجرحى الحشد على رأس أولوياتها".

ودعا رئيس الوزراء، "الكتابة عن الملحمة الخالدة والانتصار الذي قل نظيره".