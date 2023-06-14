تفاصيل إبرام 3 عقود نفطية بين إيران وفنزويلا

العالم-ایران

وجاء التوقيع على العقود النفطية الثلاثة خلال زيارة الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي لفنزويلا والتي انتهت أمس الثلاثاء.

وكانت إيران وفنزويلا قد وقعتا سابقا عقدين لتصدير 2 مليون برميل شهريًا من مكثفات الغاز الإيراني وتجديد وإعادة بناء مصفاة إل باليتو البالغة طاقتها 140 ألف برميل لتصدير 100 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني.

وفي هذا الصدد قال وزير النفط الايراني جواد أوجي : مع بداية الحكومة الحالية، بدأت الأنشطة في تطوير تصدير النفط والغاز والطاقة باستخدام القدرات الموجودة ، وتم حتى الآن تصدير أكثر من 2 مليون و 800 ألف قطعة مصافي التكرير من خلال مصنعين إيرانيين ومقاولين وتمكنا من احياء جزء كبير من طاقة التكرير هذه.

وتم الاعلان يوم أمس عن توقيع 3 عقود نفطية بين البلدين، فيما يلي تفاصيلها:

1- عقد إعادة إعمار وتحديث وحدات البتروكيماويات العابرة للحدود الوطنية: تم توقيع أول عقد لإعادة إعمار وتحديث وحدات البتروكيماويات العابرة للحدود الوطنية بعد مناقشة المصافي العابرة للحدود الوطنية في الحكومة الحالية. بناءً على ذلك ، ستقوم شركة إيرانية في اطار هذا العقد بإصلاح جزء من وحدات مجمع الأمونيا في فنزويلا ، وسيتم سداد الاستثمار من خلال المشاركة في بيع منتجات هذا المجمع.

تمتلك فنزويلا 12 مليون طن من الطاقة البتروكيماوية الاسمية ، ولكن ما هو نشط منها الان يبلغ 2 مليون طن فقط بسبب العقوبات الأميركية ، وتظهر دراسات الخبراء بوزارة النفط أنه من خلال تصدير الخدمات الهندسية الفنية والمعدات الإيرانية ، يمكن تحويل 4 ملايين طن من القدرة الكامنة لفنزويلا بسهولة الى القدرة الفعلية.

تجري مفاوضات حول مجمعات بتروكيماوية فنزويلية أخرى بالاستفادة من امكانيات القطاع الخاص الإيراني من أجل تصدير خدمات ومعدات هندسية تقنية إلى مجمعات البتروكيماويات الفنزويلية.

2- عقد تطوير مرفأ النفط في فنزويلا: تعتبر محطة خوزيه النفطية في فنزويلا واحدة من أكبر محطتين للنفط في منطقة أميركا اللاتينية التي يتم من خلالها تصدير النفط والمنتجات النفطية واستيراد مكثفات النفط والغاز. وفقًا لهذا العقد ، فإن زيادة التخزين في محطة النفط خوزيه ، واستكمال صهاريج التخزين ، وتحديث أنظمة النقل وزيادة سعة التحميل هي من بين أهداف هذا العقد ، وسيكون تمويل هذا المشروع على عاتق الجانب الفنزويلي.

هذا هو أول عقد EPC لشركات إيرانية في الخارج ، وهي خطوة كبيرة لشركات النفط الإيرانية لتصدير الخدمات الفنية والهندسية ودخول الأسواق العالمية.

سيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى تسهيل وتسريع أهداف التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا فيما يتعلق بتبادل النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية ، وفي الوقت نفسه ، سيكون تنفيذه مفيدًا لشركة "بتروبارس" الايرانية وسيدعم العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكراكاس.

3- عقد تصدير وتجهيز خمس محطات لرفع ضغط الغاز: تم التوقيع على هذا العقد في مجال أنظمة الأتمتة وأجهزة الاتصالات والأجهزة الدقيقة والقياس عن بعد وغيرها من المعدات اللازمة لمحطات رفع الضغط. سيتم بناء وتركيب المعدات اللازمة لمحطات زيادة ضغط الغاز هذه من قبل الشركات المعرفية الإيرانية.

للمرة الأولى توقع شركات معرفية إيرانية بدعم من وزارة النفط عقد بيع خدمات نفطية معرفية لشركة أجنبية ، ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع تنفيذ نهج وزارة النفط في الحكومة الايرانية من أجل دعم الشركات المعرفية الإيرانية النشطة في صناعة النفط.

كذلك ، كانت هناك مفاوضات واتفاقيات أخرى بين إيران وفنزويلا فيما يتعلق بتجديد مصفاة كاردون البالغة طاقتها 310 آلاف برميل ، وتطوير حقول النفط ، وتصدير المعدات ، وما إلى ذلك ، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا في وسائل الإعلام حتى الآن.