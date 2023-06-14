حكومة الاحتلال تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأسبوع المقبل

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن اللجنة ستصادق الأسبوع القادم على بناء 4500 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات، منها 3238 وحدة في مرحلة طرح العطاءات، بينما سيتم طرح 1332 وحدة لمنح الموافقة النهائية للبناء.

ووفق الصحيفة فإن الحديث يدور عن البناء في عدد من المستوطنات ومنها مستوطنة “رفافا” القريبة من سلفيت حيث سيتم المصادقة على بناء 381 وحدة استيطانية فيها، كما سيتم المصادقة على بناء 343 وحدة في مستوطنة “الكنا” القريبة، بالإضافة إلى 340 وحدة في مستوطنة “معاليه ادوميم” شرقي القدس.

وبينت الصحيفة أنه سيتم المصادقة على بناء 234 وحدات استيطانية في مستوطنة “مافو دوتان” شمال الضفة والقريبة من مكان العملية التي وقعت نهار أمس وأصيب خلالها 5 إسرائيليين بجراح من بينهم 4 جنود.

ويسعى قادة المستوطنين خلال الأيام الأخيرة للضغط على الوزير المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ للمصادقة على مخططات هيكلية للبناء في مواقع يعتبرونها استراتيجية.