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الكويت تدعو مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا لتجنب معبر خابور

الكويت تدعو مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا لتجنب معبر خابور
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعت السفارة الكويتية في تركيا، مواطنيها الراغبين في السفر برا إلى تركيا لتجنب السفر عبر المنفذ الحدودي معبر خابور.

العالم- الكويت

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن السفارة بيانا أوضحت فيه أن دعوتها للمواطنين لتجنب معبر خابور جاءت تفاديا للازدحام، الذي قد يصادفهم كونه معبرا تجاريا مخصصا لاستقبال البضائع التجارية وغير مهيأ حاليا لاستقبال السياح.

من جهة اخرى وفي الشان "الدفاعي - التجاري"، بين الدولتين، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا على توريد طائرات دون طيار بقيمة 367 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزارة الدفاع تعاقدت مع الحكومة التركية على توريد عدد من الطائرات دون طيار من نوع "بيرقدار TB2".

وأكدت الوكالة أن وزارة الدفاع الكويتية قد نشرت بيانا، أوضحت من خلاله أن التعاقد مع تركيا يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، خاصة وأن تلك الطائرات التركية ذات إمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية.

وتتميز الطائرات التركية بحصولها على المعلومات الاستخبارية، وقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، خاصة الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.

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