الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-06-2023

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-06-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-06-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: مصر مرحب بها في الانضمام لمجموعة 'بريكس'

محافظ البنك المركزي الايراني: التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في النمو

إضراب لموظفي شبكة BBC البريطانية في مصر احتجاجا على 'التمييز'

بوتين: خسائر اوكرانيا ضمن الهجوم المضاد تقترب من الكارثة!

شاهد.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل حصار بلدة يعبد لليوم الثاني

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-06-2023