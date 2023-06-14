بوتين: خسائر اوكرانيا ضمن الهجوم المضاد تقترب من الكارثة!

العالم - خاص بالعالم

هجوم اوكرانيا المضاد استراتيجية جديدة لكن الغموض يحيطها من كل مكان حول حقيقة الانتصارات الاوكرانية في الحرب مع روسيا ومصير هذا الهجوم.

وزارة الدفاع الروسية قالت إن القوات الأوكرانية حاولت دون جدوى شن هجمات على ثلاث جبهات في دونيتسك وزابوريجيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الجنود والعتاد.

وأضافت الوزارة أنها استهدفت أيضا مخازن أسلحة أوكرانية وقوات احتياط ومرتزقة أجانب. كما نشرت مقطع فيديو قالت انه يوثق لحظة تدمير معاقل عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية في محور جنوب دونيتسك.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة.

وقال بوتين: العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد. خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25 و30 بالمئة من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعترف بصعوبة القتال ولكنه أكد ان كييف ماضية في هجومها المضاد بالرغم من ذلك.

وقال زيلينسكي: القتال صعب، لكننا نمضي قدما، وهذا أمر هام. الطقس ليس مؤاتيا. الأمطار تجعل مهمتنا أكثر صعوبة، لكن قوة جنودنا تعطي نتائج جيدة.

وفي قراءته للمعارك أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن حوالي 40 ألف أوكراني قتلوا منذ بداية هجومهم المضاد.

وقال لوكاشينكو: خلال الهجوم المضاد قتل 40 ألف أوكراني وجرح أكثر من 100 ألف آخرين ودمرت دبابات برادلي وليبوبارد. الهجوم الذي شنه نظام كييف، كان ضروريا لإظهار عزيمتهم قبل قمة الناتو القادمة في فيلنيوس.

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ للرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض إن أوكرانيا المدعومة من الغرب تحرز تقدما في هجومها لإبعاد روسيا عن الأراضي المحتلة.

ومنذ الاثنين اعلنت كييف أن قواتها استعادت سلسلة قرى من القوات الروسية على طول جبهة تمتد على نحو 100 كيلومتر في الجنوب الشرقي منذ أن بدأت هجومها المضاد.