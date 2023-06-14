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غالانت وأوستن يبحثان عددا من القضايا الأمنية المشتركة

غالانت وأوستن يبحثان عددا من القضايا الأمنية المشتركة
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

يبحث وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت ونظيره الأميركي لويد أوستن، يوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي المقرر عقده في بروكسل، عددا من القضايا المشتركة.

العالم-الاحتلال

وكشفت القناة الثالثة عشرة الصهيونية قبل أيام أن "الاجتماع سيعقد في أوروبا وليس في واشنطن، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظر على كبار وزرائه زيارة العاصمة الأميركية وعقد لقاءات عمل هناك قبل أن يوجه له البيت الأبيض دعوة رسمية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن".

وبحسب القناة، من المقرر أن "يتناول غالانت وأوستن آخر التطورات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، والعملية العسكرية الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح علنا أمام وسائل الإعلام بأنه "لن يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في وقت قريب"، وأكدت وسائل إعلام صهيونية نقلًا عن مصادر في الإدارة الأميركية أن "هذا الموقف يعود بالأساس للتعبير عن رفض الإدارة الأميركية للتغييرات التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على الجهاز القضائي".

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