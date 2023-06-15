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مع اشتداد الصراع.. العديد من مدن السودان تتحول الى مناطق منكوبة

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

مع دخول الصراع شهره الثالث، رقعة الاشتباكات تتسع في مناطق عدة بالسودان خاصة في العاصمة الخرطوم ومدن رئيسية في منطقتي دارفور وكردفان ما يهدد بإطالة أمد العنف واستقطاب جماعات مسلحة لاسيما الجماعات ذات الانتماءات القبلية. 

اخطر هذه الاشتباكات تجري في مدينة الجنينة بإقليم دارفور بعدما تحولت الى بؤرة توتر قبلي بحسب الامم المتحدة وقعت على اثرها اعمال عنف اسفر آخرها عن مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله ابكر بعد ساعات من اتهامه قوات الدعم السريع بتدمير الجنينة.

الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال ابكر وقال انه يستهجن التصرّف الغادر بحقه، مضيفا أن الوالي كان أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ولا علاقة له بمجريات الصراع الدائر.

من جهتها قالت مصادر الدعم السريع إن مقتل الوالي جاء على يد عناصر منفلتة من قواتها في إطارِ الصراع بين القبائل في الجنينة، فيما حملت الجيشَ السوداني مسؤولية مقتلِ ابكر بسببِ تسليحه لأحد طرفي النزاع القبلي.

وجاء مقتل أبكر في يوم أتمّ فيه الصراع في البلاد شهره الثاني اذ حوّلت الحرب التي تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة العديد من أجزاء البلاد إلى مناطق منكوبة.

وفي تطور لافت، استخدمت قوات الدعم السريع في هجماتها بالعاصمة طائرات مسيرات، قالت انها حصلت عليها من مراكز الجيش التي سيطرت عليها، فيما تحدثت مصادر عن غارات جوية نفذها الجيش للمرة الاول في مدينة الابيض عاصمة ولاية كردفان جنوب الخرطوم التي تطوقها قوات الدعم السريع.

وأسفر القتال حتى الان عن مقتل أكثر من الف وثمانمئة شخص كما تسبب بنزوح نحو مليوني شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.

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