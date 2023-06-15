أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 15 يونيو 2023

اطلاعات ..

القائد لدى إستقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي..

"المقاومة الفلسطينية حددت المسار بشكل صحيح ووضعت الكيان الصهيوني في حالة إنفعال" .

جمهوري اسلامي ..

القائد للسيد زياد نخالة ..

"تزايد قدرات قوى المقاومة بالضفة الغربية, المفتاح الرئيسي لتركيع العدو الصهيوني".

جوان..

رئيس الجمهورية لنظيره النيكاراغوي في ماناغوا..شعبنا حول الحظر لفرصة للبناء والتطور .

اعتماد ..

رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ..ينبغي للغرب احترام النظم المنبثقة عن إرادة شعوبها .

خراسان..

إصرار أردوغان وعلييف على إيجاد معبر بمنطقة زنكزور, إستفزاز صارخ لايران وأرمينيا .

ابرار ..

منظمة العفو الدولية تؤكد .. "إسرائيل " إرتكبت جرائم حرب فظيعة في هجماتها على غزة .

ارمان ملي ..

البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثانية عشرة في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية .

ارمان امروز ..

محافل نيابية بمجلس الشورى تتحدث عن رفض ايران طلب أمريكا بإجراء مباحثات مباشرة .

كيهان ..

وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف .. سياسة العقوبات أدت إلى إنحسار التعامل بالدولار في العالم .

سياست روز ..

سوناك يقف بين السقوط وإجراء إنتخابات مبكرة في ظل تفاقم التضخم والإضرابات في بريطانيا .

مردم سالاري ..

ترامب يهدد بمحاكمة بايدن وافراد أسرته في حالة فوزه في الإنتخابات الرئاسية عام 2024 .

رويش ملت ..

الكيان الصهيوني يتحرك لبناء آلاف المنازل في بؤر إستيطانية جديدة بالضفة الغربية ولتهويد القدس .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( ظلال الأزمة ما زالت تخيم على بيروت )..

فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتبقى بذلك ظلال الشغور الرئاسي مخيِّمةً على لبنان والاجواء في العاصمة بيروت .

"المنافسة الرئيسية حول المنصب الرئاسي في الجلسة الأخيرة للبرلمان اللبناني دارت بين سليمان فرنجية وجهاد ازعور "

سليمان فرنجية زعيم تيار المردة هو مرشح حزب الله وحركة امل والقوى المؤيدة للمقاومة, وازعور مرشح حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع المعروف بميوله وصلاته الغربية وقوىً وتنظيماتٍ اخرى قريبة منه.وفي كل الاحوال لم يحصل ايٌّ من المرشحينَ الرئاسيينَ الاربعةِ اي جوزف عون وزياد بارود الى جانب فرنجية وزاعور على حد النصاب اللازم من الاراء للفوز بالمنصب الرئاسي, وبطبيعة الحال لعب النفوذ الغربي على قوى وتيارات داخلية دورا كبيرا في استمرار الشغور الرئاسي بلبنان وعرقلة تشكيل حكومة جديدة تعمل على حل ازماته الاقتصادية .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الحزب الديمقراطي والمقامرة الإنتخابية بشأن ترامب) كتبت صحيفة خراسان ..

منظّرو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة توصلوا كما يبدو لقناعة مفادها ان ترامب سيكون المرشح النهائي للحزب الجمهوري مهما تكون نتائج محاكمته وتبعات الاتهامات التي يواجهها .ومن هذا المنطلق ..

" يركز الحزب الديمقراطي على كسب أصوات اولئك الناخبين الأمريكيين المستقلين وذلك عبر توجيه إتهامات لترامب لمحاكمته"

على اعتبار ان الناخب المستقل لن يتغاضى عن اتهام ترامب ومحاكمته ولن يسمح لنفسه بإدلاء صوته لمرشح رئاسي مجرم.

ولكنَّ هذا المنطق يواجه تحديا كبيرا يتمثل بفقدان بايدن قسما كبيرا من شعبيته بين الديمقراطيين انفسِهم وبين شرائحَ واسعة من المجتمع الامريكي بما فيها اولئك المستقلون الامر الذي قد يصب لصالح ترامب .

قدس ..

صحيفة قدس سلطت الضوء على تصريحات اطلقها الرئيس التركي مؤخرا حول الاوضاع بجنوب القوقاز, وكتبت في مقالها (أردوغان ومشاكل مع الجميع )..

بعد عودته من جمهورية اذربيجان ادلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتصريحات اقلُّ ما يمكن وصفها هو كونها غير ودية قال فيها إن المشكلة بشأن مشروع ايجاد معبر جغرافي بمنطقة زنكزور بجنوب القوقاز هي مع ايران واكثر مما تكون مع ارمينيا .

"إن أردوغان يتجاهل حقيقة أن ايران وأرمينيا تعارضان إيجاد مثل هذا المعبر كونه يستهدف تغيير الجغرافيا السياسية والحدود الدولية"

في منطقة القوقاز, ولانه يستند الى مخططٍ يتضمن اقتطاعَ جمهورية اذربيجان بدعم انقرة لاراض واسعة بجنوب ارمينيا محاذية للحدود الايرانية لتكون ممرا جغرافيا يربط هذه الجمهورية بتركيا باطار اَحلامٍ عثمانيةٍ معروفة. ان ايران حذَّرت مرارا من انَّ مثل هذا المخطط يقطع ارتباطها جغرافيا بجارتها ارمينيا ويغير الجغرافيا السياسية بالمنطقة وينتهك القوانينَ الدولية ويحمل تهديدا للامن القومي الايراني ايضا, تُرى ما الذي لم يُدركْهُ السيد اردوغان ؟

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( الناتو والشرط التعجيزي على زيلنسكي )..

في زيارته قبل مدة لكييف, حث الامين العام لحلف الناتو "ينس استولتنبرغ " الرئيس الاوكراني زيلينسكي على مواصلة الحرب ورفض كل مبادرات السلام الداعية لوقف الحرب بدخول مفاوضات مع روسيا. هذا المسؤول الكبير في حلف الناتو شدد عندها بان عضوية اوكرانيا مضمونة وحتمية ,.

"الذي حدث أمس هو أن إستولتنبرغ غير موقفه طارحا شرطا تعجيزيا لإنضمام أوكرانيا للناتو , شرط يحتم إنتصارها على روسيا "

ان استولتنبرغ يعرف جيدا ان اوكرانيا تكاد لاتسطيع الوقوف على قدميها رغم كل الدعم العسكري والاقتصادي الغربي, ويعرف جيدا ان حسم اوكرانيا للحرب مقابل قوى عظمى بثقل روسيا ليس مستحيلا فحسب بل مجرد وهم بكل معنى الكلمة, لكنه طرح هذا الشرط العجيب في الوقت الذي يتعثر فيه الهجوم الاوكراني المضاد وذلك لمواصلة التلاعب الغربي بزيلنسكي لتأجيج ومواصلة الحرب لاضعاف روسيا وللتخلص من العبء الاوكراني بعد الحرب, فآخر ما يفكر فيه الناتو والغرب بشكل عام هو اوكرانيا وشعبها ومصيرها .

كيهان ..

في تقريرها ( عرين الأسود تعلن الإنذار بصفوف الشباب الفلسطينيين) كتبت صحيفة كيهان ..

مع تصاعد واتساع الاشتباكات واجواء التوتر في الضفة الغربية المحتلة , اعلنت قوى المقاومة الفلسطينية الانذار في صفوفه تحسبا لاحتمال خوض معارك كبرى مع قوات الاحتلال .

"مجموعة عرين الأسود بنابلس أعلنت حالة الإنذار بصفوف مقاتليها داعية الشباب الفلسيطينيين لحمل السلاح والتأهب لخوض معارك فاصلة"

وحتى مصيرية في شمال الضفة .وتقول محافل فلسطينية ان شمال الضفة الغربية تقترب مع تصاعد قدرات المقاومة, من التحول الى غزة ثانية مقابل الكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية .