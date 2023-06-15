الرئيس الجزائري يوكد رغبة بلاده بالدخول إلى "بريكس" على وجه السرعة

العالم - اوروبا

وشكر تبون الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال معتبرا أن هذا يدل على عمق الصداقة بين الجزائر وروسيا، التي كما كانت من قبل، وهي علاقات لم تتغير.

وأشار تبون إلى أن "العلاقات بين روسيا والجزائر التي مضى عليها 60 سنة، والجزائر وفية أكبر وفاء إلى هذه العلاقة وهذه الصداقة"، منوها إلى وجود ضغوطات دولية، لكنها لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وهنأ الرئيس تبون الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا"، منوها إلى أن التشاور مع الأصدقاء في كل الظروف وفيما يخص جميع النقاط.

وتطرق تبون إلى الحديث عن عدة محاور، منها حصول الجزائر على منصب غير دائم في مجلس الأمن "بفضل الأصدقاء على رأسهم روسيا".

وبين الرئيس الجزائري أن "الجانبين الروسي والجزائري متفقان حتى قبل أن نتشاور على أغلب النقاط في ظل الوضع الدولي المضطرب جدا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وطالب تبون بالتعجيل في دخول بلاده في منظمة "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار واليورو ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري.