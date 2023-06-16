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بالفيديو.. من وراء اغتيال والي غرب دارفور ؟ ولماذا؟

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث بالقضايا الاقليمية محمد حسب الرسول ان حدث اغتيال والي غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع حدث كبير وخطير ويحمل دلالات واشارت كبيرة حول الدعم السريع ومشروعه الذي يتبناه داخل السودان بصورة عامة ودارفور بصورة خاصة.

العالم - خاص العالم

واضاف محمد حسب الرسول في حديث لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان هناك اشارات كثيرة سبقت هذا الحدث كل عمليات الاغتيال والسرقة والاغتصاب والحرائق التي حدثت في الخرطوم على يد هذه القوات بدأ تكرارها في دارفور وهذا يدلل على ان هذه القوة والمنظومة المتمردة على الدولة السودانية تعمل على تفكيك الدولة السودانية .

وتابع حسب الرسول ان قوات الدعم السريع ترتكب الجرائم وتوثق هذه الجرائم بادواتها هي فحين تم اعتقال والي غرب دارفور هي من صورت هذا الاعتقال وبثت هذه العملية على الهواء مباشرة وحينما قتلوه خرج قائد قوات الدعم السريع في هذه المدينة ومن ذات المكتب الذي ادخل فيه الوالي واعلن على الملئ ان العملية قد انتهت.

واشار الى ان هذا الوالي في موقعه كمسؤول عن هذه الولاية المهمة التي تريد قوات الدعم السريع السيطرة عليها شكل جحر عثرة امام مشروع القوى المتمردة في هذه الولاية لذلك ارادوا التخلص منه وربما تمتد هذه العملية لتشمل قيادات اخرى على مستوى الدولة والقوى الوطنية بصورة عامة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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