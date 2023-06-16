الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية جديدة في إقليم دارفور

العالم – خاص بالعالم

من جديد الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المأساوي في إقليم دارفور غربي السودان نتيجة الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ثلاثة اشهر.

مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث حذر من ان إقليم دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية وقال وان سكانه عالقون في كابوس حقيقي مشيرا الى ان العنف الطائفي ينتشر ما يهدد بإشعال التوترات العرقية مجددا والتي كانت قد أججت النزاع الدامي قبل عشرين عاما داعيا العالم لمنع حصول ذلك مرة جديدة.

المسؤول الاممي اشار الى ما يجري في الاقليم من وفاة رضع في المستشفيات ومعاناة أطفال وأمهاتهم من سوء تغذية خطير واغلاق مدارس وهتك للاعراض واحراق مخيمات لاجئين في انتهاكات اتهمت قوات الدعم السريع بارتكابها في دارفور.

ولم يقتصر تفاقم الوضع الانساني على الاقليم فحسب بل يشمل مختلف انحاء السودان وفق غريفيث الذي اكد وجود ما يقارب مليون وسبعمئة الف نازح ونحو نصف المليون لاجئ اضافة الى نهب مخزون المساعدات الإنسانية ومئات القتلى جراء المعارك الدائرة.

ووفق تقارير تلقتها منظمة اليونيسيف فقد وصل عدد الأطفال النازحين إلى أكثر من مليون طفل فيما قُتل أكثر من ثلاثمئة وثلاثين طفلا وجرح ما لا يقل عن الف وتسعمئة فيما اشارت إلى تعذر الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مما يترك أكثر من ثلاثة عشر مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

من جهتها نددت واشنطن بأعمال العنف المروعة في السودان وقالت ان ثمة ضحايا وجماعات حقوقية قد اتهموا بشكل موثوق قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها بارتكاب عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان. واعرب المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر عن خيبة أمل بلاده من أفعال طرفي الصراع في السودان مجددا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.