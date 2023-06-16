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مصابان 'أحدهما صحفي' برصاص الإحتلال في الخليل

مصابان 'أحدهما صحفي' برصاص الإحتلال في الخليل
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أصيب شاب فلسطيني ومصور صحفي بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط،خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" قال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، أحدهما الصحفي إيهاب العلامي، ونقلا إلى المستشفى.

وأضاف أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وقدمت الإسعافات الأولية لهم من الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جانبٍ آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين علي حمدوني من قرية امريحة بالقرب من بلدة يعبد جنوب جنين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما أصيبت زوجة حمدوني بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز تجاههم، ومنع جنود الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول للمكان.

وشهدت الضفة الغربية أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، أحداثا ميدانية في عدة مناطق تخللها اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع قوات الاحتلال.

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