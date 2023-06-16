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دول البلطيق تخطط لإجراء تدريب عسكري مع شركاء الناتو

دول البلطيق تخطط لإجراء تدريب عسكري مع شركاء الناتو
الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس في بروكسل، اليوم الجمعة، أن جمهوريات البلطيق، تخطط لإجراء تدريب عسكري رئيسي في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي(ناتو).

العالم - اوروبا

وفي حديثه خلال مؤتمر لوزراء الدفاع في الناتو، قال الوزير الألماني إن التدريبات ستركز على الحركة السريعة للقوات وتحسين التنسيق بين ليتوانيا واستونيا ولاتفيا والدول الأعضاء الثلاث الأكبر في الناتو (المملكة المتحدة وكندا وألمانيا) ، التي لها قوات متمركزة في منطقة البلطيق.

ولم يحدد الوزير موعدا للتدريبات، قائلا إنها يمكن أن تجرى قبل بداية عام 2025.

واجتمعت مجموعة من عشر دول من شمال أوروبا، في أمستردام يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة سبل حماية البنية التحتية البحرية بشكل أفضل.

وشارك في المحادثات وزراء دفاع بريطانيا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا بالإضافة إلى دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

والدول العشر أعضاء في تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، يعرف باسم "قوة المشاة المشتركة" منذ عام 2018.

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دول البلطيق تخطط لإجراء تدريب عسكري مع شركاء الناتو

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