لماذا طلب بايدن من الأمين العام لحلف الناتو البقاء في منصبه؟!

العالم - الأميركيتان

ووفقا للقناة التلفزيونية"NRK" النرويجية، لم يستجب ستولتنبرغ بعد لطلب الرئيس الأمريكي.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن بايدن قدم طلبا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال زيارة ستولتنبرغ لواشنطن في الفترة من 12 إلى 13 يونيو/ حزيران.

وقالت القناة في بيان وفقا لما علمته، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من ينس ستولتنبرغ البقاء أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي لمدة عام آخر.

كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر 2022، لكن في مارس 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.

وتبحث الدول الأعضاء الـ31 في الحلف عن خلف له، لكنها لم تتوصل إلى توافق على مرشح.

وأوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة النرويجية «إن آر كيه»، وصحيفة «داينز نيرينغسليف»، نقلاً عن مصادر لم تسمِّياها، أن تعذُّر إيجاد بديل يقود إلى تمديد ولاية ستولتنبرغ حتى القمة المقررة في واشنطن، العام المقبل، والتي ستصادف الذكرى الـ75 لتأسيس التحالف.

وقالت الصحيفة: «الحرب في أوكرانيا، وعضوية السويد غير المحسومة (في الناتو)، حجتان قويتان لعدم تغيير الأمين العام حالياً».

وأكدت وسيلتا الإعلام أن بايدن طلب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، هذا الأسبوع، أن يظل ستولتنبرغ في منصبه، وهو أمر كان قد رفضه الأمين العام للحلف، في فبراير (شباط)، وفق «داينز نيرينغسليف».

وأضافت الصحيفة: «كانت أقوى دولة في الحلف أكثر وضوحاً: هذه المرة، لن يقبل الرئيس الأميركي بالرفض إجابة».

ولطالما أدلى ستولتنبرغ بإجابة غامضة لا تغلق الباب بالكامل أمام تمديد ولايته.

وكرر المسؤول في بروكسل، بعد اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في «الناتو»، اليوم: «ليس لديّ أية نية للسعي إلى تمديد».

وتؤكد هذه المعلومات تصريحات مسؤولين في الحلف تفيد بأن «الناتو» يتجه نحو تمديد ولاية النرويجي.

ومن بين المرشحين الأوفر حظاً لخلافته، رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، وهي خارج السباق في هذه المرحلة، لكنها قد تتولى المسؤولية العام المقبل، وفق «داينز نيرينغسليف».