السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الفصائل الموالية لتركيا تستهدف تجمعات سكنية في ريف حلب

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل احمد شمس الدين أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا استهدفت بقذائف المدفعية قرى وتجمعات سكنية في محيط بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

العالم- سوريا

روابط ذات صلة

الجيش التركي يقصف مشفى ناحية تل رفعت بريف حلب

استعدادات متسارعة لـ'أستانا': دمشق وأنقرة أكثر تريّثا

المجموعات المسلحة تستهدف الأراضي الزراعية في أرياف حلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة تسجّل وفاة واحدة و15 اصابة جديدة بكورونا في ايران

صفي الدين: استئناف العلاقات بين طهران والرياض يخدم مصالح العالمين الإسلامي والعربي

مستقبلا رئيس بلدية النجف ؛ محافظ طهران : سيتم تسريع التنسيق والتفاهمات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الأربعين

بالفيديو.. الفصائل الموالية لتركيا تستهدف تجمعات سكنية في ريف حلب

بالفيديو.. كيف تغيّر اكتشافات في أحد الكهوف الفرنسية نظرتنا للمناخ؟

مقتل 3 من عناصر "قسد" في عين عيسى شمال الرقة