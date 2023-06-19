هجمات صاروخية روسية تستهدف أوديسا وزاباروجيا الأوكرانيتين

العالم - خاص بالعالم

ففي آخر التطورات الميدانية أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادت قواتها قرية بياتيخاتكي على الجبهة الجنوبية.

وأشارت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار أنه 'في غضون أسبوعين من العمليات الهجومية باتجاه بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني تجمعات سكنية'واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترا مربعا.

كما لفتت إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت في الجنوب 'حتى عمق سبعة كيلومترات' من المواقع الروسية.



وقالت ماليار إن روسيا نشرت قوات إضافية في الشرق لوقف تقدم القوات الأوكرانية على محور باخموت، مشيرة إلى أن حدة الاشتباكات انخفضت في هذا المحور الأسبوع الفائت، لكنها مستمرة، حيث بلغ إجمالي عددها 41 اشتباكا، وحققت القوات الأوكرانية تقدما في عدة مناطق.

وتعرضت منطقتا أوديسا وزاباروجيا الأوكرانيتان لهجوم صاروخي روسي عنيف قالت كييف إن الإنفجارات ناجمة عن تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ من طراز 'إس-300' قادمة من البحر الأسود.

وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط أربعة صواريخ روسية من طراز 'كاليبر' وأربع مسيرات متفجرة أطلقتها القوات الروسية ليلا، جرى إطلاق الصواريخ من غواصة في البحر الأسود وإطلاق المسيرات من الساحل الشرقي لبحر آزوف.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن القوات الروسية نفذت خلال مساء الأحد أكثر من أربعين غارة جوية وستين هجوما صاروخيا على مواقع أوكرانية ومناطق سكنية.

بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت سلسلة هجمات أوكرانية كبيرة في ثلاثة قطاعات في زاباروجيا، يأتي ذلك بينما احتدمت المعارك في الجبهة الجنوبية للبلاد مما كبد الطرفين خسائر كبيرة في الأرواح وفق تقارير استخباراتية.

في الوقت الذي سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مما أسماها الادعاءات الروسية بشأن تدمير منظومات باتريوت، وقال إن روسيا لن تفشل فقط في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية، بل ستفقد ما احتلته حتى الآن، وعليها تهيئة مواطنيها لذلك.



وبحسب محللين عسكريين، لم تدخل أوكرانيا بعد الجزء الأكبر من قواتها في هجومها المضاد ولا تزال تختبر الجبهة حاليا لتحديد نقاط الضعف في الدفاعات الروسية.

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