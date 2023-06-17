السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة تسجّل وفاة واحدة و15 اصابة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة تسجّل وفاة واحدة و15 اصابة جديدة بكورونا في ايران
السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل وفاة واحدة، و15 اصابة جديدة بفيروس كورونا؛ خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و307 مصابا، والوفيات 146 ألفا و291 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و368 ألفا 116 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 545 الفا و714 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: تسجيل 29 إصابة و 4 وفيات بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل ستتخطى ايران الحظر المفروض عليها بعد التعاون الاقتصادي الايراني السعودي

بالفيديو.. أهمية زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران اليوم

بن فرحان في طهران.. مواقع التواصل: وأخيراً اتجهت السعودية نحو شيخ محاربة الاستكبار ايران!

وزير الدفاع الايراني: البحر هو الخندق الاول لمواجهة الأعداء

في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السعودي : عبداللهيان : ايران تنشد السلام والامن في المنطقة دائما 

وزارة الصحة تسجّل وفاة واحدة و15 اصابة جديدة بكورونا في ايران