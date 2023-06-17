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في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السعودي :

عبداللهيان : ايران تنشد السلام والامن في المنطقة دائما 

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير اللخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ايران تنشد السلام والأمن في المنطقة دائما .

العالم - ايران

واضاف امير عبداللهيان في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في طهران ، اننا متفقون على ان حل قضية فلسطين موضوع كبير ويحتل صدارة مواضيع العالم الاسلامي .

واعرب عبداللهيان عن امله بنجاح واقامة اجتماعات جيدة مع الوفد السعودي في طهران .

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان هذه الزيارة هي استكمال لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وقع في بكين واضاف : يتم العمل حاليا على اعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في طهران بعد افتتاح السفارة والقنصلية الايرانية في الرياض وجدة .

واعرب بن فرحان عن شكر لايران على التسهيلات التي توفرها لاعادة افتتاح البعثات السعودية واضاف : علاقات البلدين تقوم على مبادئ واضحة تتمثل في احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤون البلد الاخر ونأمل ان تنعكس عودة العلاقات بين البلدين ايجابيا على المنطقة والعالم الاسلامي والعالم كله .

وتابع قائلا : نولي أهمية لتعاون البلدين في ضمان أمن المنطقة لاسيما أمن الملاحة البحرية وخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

يتبع ..

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