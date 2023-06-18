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بالفيديو.. عامل نظافة يخطف الأنظار بتقاسم طعامه مع كلاب الشوارع

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يُظهر “حالة إنسانية” أقدم عليها “عامل نظافة” تجاه كلاب الشوارع، بشارع رمسيس وسط العاصمة القاهرة.

العالم - منوعات

ووثق المقطع المتداول جانبًا من إحسان العامل إلى كلاب الشوارع، إذ أقدم على إطعامها بيده قرب ميدان الإسعاف الرئيسي بالمنطقة.

ونشر المدون محمد وحيد مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع تيك توك قائلًا “أحب أشكر الرجل ده، وأنا رايح الشغل بتاعي شفته بيعمل كده، يا ريت الناس عندها ذرة رحمة من اللي ربنا حاططها فيك، حقيقي أنا بحسدك على الرحمة اللي ربنا زرعها فيك”.

وأعادت حملة “رفق بالقاهرة والجيزة” المهتمة بإنقاذ الحيوانات مشاركة المقطع عبر فيسبوك، وأرفقته بعبارة “عامل نظافة في ميدان الإسعاف اعتاد يوميًّا على تقاسم طعامه مع تلك الكلاب، لدرجة أنها تجلس تنتظر توزيعه لقطع الطعام عليها بهذا الشكل”.

وتابعت الحملة عبر فيسبوك “مخطئ من قال إن فاقد الشيء لا يعطيه”.

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