شاهد.. حلقة جديدة من هدن السودان

العالم - السودان

مرة جديدة؛ هدنة قصيرة من ثلاثة ايام لوقف القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع برعاية اميركية - سعودية وسط ترقب وهدوء حذر على الجبهات.

هدنة سبقها تصعيد في القصف على مناطق مختلفة بالخرطوم وسط استمرار حركة النزوح نحو تشاد من اقليم دارفور غربي البلاد جراء أعمال العنف، وجاءت بناء على اتفاق اعلنت عنه الرياض وواشنطن في بيان مشترك مساء السبت.

البيان افاد بأن الطرفين تعهدا بأنهما سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات. كما سيسمحان بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

ودعا البيان طرفي الصراع إلى النظر في المعاناة الكبيرة للشعب السوداني وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. فيما حذر من انه في خرق الهدنة من قبل الطرفين سيضطر الوسيطان إلى النظر في تأجيل محادثات السلام السودانية في جدة.

اتفاق وقف اطلاق النار رحب به طرفا الصراع. قوات الدعم السريع قالت انها تؤكد التزامها التام بالهدنة خلال الفترة المعلنة بما يخدم الأغراض الإنسانية في حين اعلن الجيش السوداني أنه سيلتزم بالهدنة لكنه سيرد على اي خروقات.

وسبق لطرفي الصراع أن أبرما وفي غالب الوقت بوساطة سعودية - أميركية أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في الخامس عشر من نيسان / أبريل لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض باستثناء هدنة اليوم الواحد التي سرت نهاية الأسبوع الماضي.

وتتزامن الهدنة المعلنة مع مؤتمر دولي ينطلق الاثنين في جنيف برئاسة السعودية ودول اخرى لتنسيق الاستجابة الانسانية التي يحتاج اليها اكثر من نصف السكان بالسودان بعدما تسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية وخروج ثلاثة أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال عن الخدمة.