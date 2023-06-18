الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره الاوزبكي

العالم - ايران

وكان رئيس أوزبكستان "شوكت ميرضاييف قد وصل الى طهران صباح اليوم الاحد على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأوزبك، وكان في استقباله وزير الصناعة والمناجم والتجارة عباس علي آبادي.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس اوزبكستان، عقد جلسة محادثات خاصة مع نظيره الايراني آية الله رئيسي، واجراء محادثات وفدي البلدين رفيعي المستوى، والتوقيع على وثائق التعاون الثنائي، والمشاركة في مؤتمر صحفي مشترك.

يذكر ان آخر زيارة قام بها رئيس اوزبكستان الى ايران كانت قبل اكثر من 29 عاما، وفي سبتمبر/ايلول العام الماضي قام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد 18 عاما بزيارة لهذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

تجدر الاشارة الى ان آية الله رئيسي اعلن في اول مؤتمر صحفي بعد انتخابه في مايو/ايار العام 2021، ان من اول اولويات حكومته اقامة العلاقات مع كل دول العالم لاسيما دول الجوار.