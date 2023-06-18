ردود الفعل بعد محاصرة النظام البحريني الدراز بقواته قبل صلاة الجمعة

العالم – نقطة تواصل

واستنفرت قوات امن النظام البحريني وكان السبب هو ترديد المتوجهين الى المسجد ((شعار الموت لاسرائيل ولم نركع الا لله)) حيث هتف المصلون بتلك الشعارات ردا على منعهم من الوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

وقد أدّت حشود المصلّين الغفيرة صلاة الجمعة بإمامة «الشيخ علي رحمة»، وعلت في المسجد شعارات «لن نركع إلّا لله»، وذلك بردّ واضح من المواطنين على التضييق الممنهج عليهم في تأدية شعائرهم المكفولة دينيًّا وإنسانيًّا.

هذا وقد نصبت قوات النظام البحريني في نقاط التفتيش والحواجز في الطرق المؤدية إلى الدراز وعلى امتداد شارع الشهداء (البديع) الحيوي، فيما جابت قوات مدنية مسلحة الشوارع المحيطة بجامع الإمام الصادق عليه السلام وقامت بتوقيف الأهالي والمارة لطلب هوياتهم الشخصية.

ورغم الحصار والاستنفار الأمني الواسع، فقد اقيمت شعائر صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق ( عليه السلام ) في الدراز غرب العاصمة البحرانية المنامة بإمامة الشيخ علي رحمة.



وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي ناهزت الـ40 درجة ظهرًا فقد كسر عشرات المواطنين من خارج البلدة الحصار المفروض عليها، ووصلوا إلى المسجد سيرًا على الأقدام.

وقد أدّت حشود المصلّين الغفيرة صلاة الجمعة بإمامة « الشيخ علي رحمة»، وعلت في المسجد شعارات «لن نركع إلّا لله»، وذلك بردّ واضح من المواطنين على التضييق الممنهج عليهم في تأدية شعائرهم المكفولة دينيًّا وإنسانيًّا.



يذكر أنّ النظام البحريني آخذ بتصعيد استهدافه لصلاة الجمعة في الدراز للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أقدمت قوّاته، يوم أول امس، على إغلاق دوّار الدراز والانتشار على مداخل البلدة وعلى امتداد شارع البديّع الحيويّ وصولًا إلى بلدة بني جمرة منذ الصباح الباكر، كما جابت قواته الشوارع المحيطة بالمسجد، وعمدت إلى توقيف الأهالي والمارّة لطلب هويّاتهم الشخصيّة.

وسلط البرنامج الضوءعلى تغريدة للسيد جميل كاظم عضو جمعيه الوفاق البحريني على منصة تويتر وقال:" هل هذا بلد التسامح الديني".

كما استعرض البرنامج المزيد من التغريدات حيث غرد حسن الشارقي على منصه تويتر قائلا:" المخالفات هي هتافات التكبير والموت لاسرائيل ولا شيء اخر لم تجرؤ على ادانة تجرؤ السفارة الامريكية على دعم الشذوذ والمثلية وهو منكر بين عاجل من ينكر ينكر المنكر وينصر الحق والدين، نحن في زمن الامر بالمنكر والنهي على المعروف".

كما استعرض البرنامج تغريدة السيد عبد المجيد المشعل رئيس المجلس الاسلامي العلمائي قائلا على منصة الانستغرام:" من المؤسف جدا ما شهدناه من استنفار الامني واسع ووضع نقاط تفتيش ومضايقة المتوجهين لاقامة صلاة الجمعة في الدراز ومنع بعضهم من الوصول للصلاة بحجج واهيه لا تمت للثقافه الشرعية بصلة ولا تنسجم مع شعارات حقوق الانسان والتعايش الديني!".

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